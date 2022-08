నేడు పెద్దపల్లిలో సీఎం కేసీఆర్ పర్యటన; కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవం; ఆపై పెద్దకల్వలలో బహిరంగసభ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పెద్దపల్లిలో నూతనంగా నిర్మించిన సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్‌ కార్యాలయాన్ని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్‌రావు ప్రారంభించనున్నారు. ప్రారంభోత్సవం అనంతరం పెద్దపల్లి పట్టణ శివారులోని పెద్దకల్వల వద్ద తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కోసం జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది.

English summary

CM KCR, who will inaugurate the Peddapally Collectorate today, will address the people in a public meeting in Pedda Kalvala. To this extent the authorities have made all the arrangements.