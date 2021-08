Huzurabad : కాంగ్రెస్ పరిశీలనలో ఆ నలుగురి పేర్లు... ఉపఎన్నిక టికెట్ ఎవరికి దక్కేనో...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక గ్రౌండ్‌లో ఇప్పటికైతే ఈటల మినహా మరో అభ్యర్థి కనిపించట్లేదు. అభ్యర్థి కోసం అధికార పార్టీ సాగిస్తున్న అన్వేషణ ఓ కొలిక్కి వచ్చిందని తెలుస్తున్నప్పటికీ.. ఇప్పటికైతే అధికారిక ప్రకటన లేదు. అటు కాంగ్రెస్ పూర్తి స్తబ్దతలోకి వెళ్లిపోయింది. దూకుడుగా వ్యవహరించే టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక విషయంలో మాత్రం ఎందుకనో స్తబ్దుగా ఉంటున్నారు.

గతంలో హుజురాబాద్‌లో 60వేల పైచిలుకు ఓటు బ్యాంకు దక్కించుకున్న కాంగ్రెస్‌ ఈసారి ఏ మేరకు సత్తా చాటగలదనే చర్చ జరుగుతోంది. ఆ పార్టీ తరుపున ఎవరిని అభ్యర్థిగా దింపుతారనేది ఇప్పటికీ సస్పెన్స్‌గానే ఉంది. ఈ క్రమంలో పలువురి పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

English summary

In an interesting update,Congress considering the names of four leaders for Huzurabad by election candidate.Ex MLA Konda Surekha,Ex MP Ponnam Prabhakar,Senior leaders Dommati Sambaiah,Kavvampalli Satyanarayana are in the list.