పెట్రోల్,డీజిల్ ధరల పెంపుకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ ధర్నా!కేంద్రం దిగొచ్చేంత వరకూ పోరాటం ఆగదన్న ఉత్తమ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కరోనో మహమ్మారితో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కూడా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజు రోజుకు అడ్డగోలుగా పెరుగుతున్నాయని టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. పెట్రోల్ ధరల పెంపును నిరసిస్తూ ఏఐసీసీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు శుక్రవారం 11వ తేదీన ఉదయం పదకొండు గంటలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెట్రోల్ బంకుల వద్ద నిరసనలు చేపట్టాలని కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.

English summary

At 11 am on Friday the 11th, in response to a call from the AICC to protest the petrol price hikeUttam Kumar Reddy called on the Congress Cadre to stage protests at petrol banks across the state.