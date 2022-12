కాంగ్రెస్ పంచాయితీ మళ్ళీ మొదటికే.. సయోధ్య పార్ట్ 2లో వచ్చేదెవరు? హస్తంనేతల్లో చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ లో చోటుచేసుకున్న అంతర్గత యుద్ధం కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తుందా? ఏకంగా ట్రబుల్ షూటర్ దిగ్విజయ్ సింగ్ వచ్చి నేతలతో మాట్లాడినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదా? మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో తుఫాను కొనసాగే అవకాశం ఉందా? సయోధ్య పార్ట్ 2 కొనసాగుతుందా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Troubleshooter Digvijay Singh, who came to solve the problem of seniors in Telangana Congress to change TPCC chief Revanth Reddy, could not solve it. With this, there will be a discussion that Priyanka Gandhi to enter to solve the issue.