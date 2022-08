కాళేశ్వరం అవినీతిని కప్పి పుచ్చుకునేందుకే కాంగ్రెస్ నేతల అరెస్టులు.!సీఎం కేసీఆర్ పై రేవంత్,భట్టి ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు అవినీతికి పాల్పడకపోతే పరిశీలనకు వెళ్తున్న వారిని అడ్డుకోవడం ఏంటని, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే లను అరెస్టులు చేసి ఖమ్మం జిల్లా అంతా తిప్పుతుండడంలో ఆంతర్యం ఏంటని టీపిసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి మండి పడ్డారు. ఒక్కొక్క పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ మార్చి మార్చి తిప్పుతూ తీవ్ర నిర్బంధాన్ని అమలు చేస్తున్నారని, ఇంతకంటే దుర్మార్గమైన చర్య మరొకటి లేదని రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ప్రజాస్వామ్య వాదులు ఇలాంటి చర్యను వ్యతిరేకించాలని, ప్రాజెక్టుల ఆలస్యానికి కారణాలు, నాణ్యత, పనులు జరుగుతున్న తీరును పరిశెలించడం ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యత అని, ప్రజల పక్షాన అవినీతిపైన పోరాటం తమ హక్కు అని, తమ హక్కులను, బాధ్యతల పాలకులు హరిస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు.

TPCC president Revanth Reddy said that if CM Chandrasekhar Rao is not involved in corruption, why is he stopping those who are going for investigation and what is the purpose of arresting Congress MLAs and turning the entire Khammam district around.