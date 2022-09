మునుగోడులో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి చెక్ పెట్టేలా కాంగ్రెస్ మాస్టర్ ప్లాన్; తగ్గేదేలే!!

Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరతీసింది. మునుగోడు ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో రాజకీయాలు ఊపందుకున్నాయి. ఉప ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ త్వరలో వచ్చే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో టిఆర్ఎస్ తో పాటు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్, బీజేపీలు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ప్రచార పర్వానికి శ్రీకారం చుట్టాయి.

In Munugode, Congress trying to check Komatireddy Rajgopal Reddy, which will bring the Komatireddy minuses to the people. Campaigns that komatireddy defection of party only for his contracts