రాహుల్ గాంధీ పర్యటనతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మైలేజ్ వస్తుందా? రేవంత్ వ్యూహం ఇదేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ టూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మైలేజ్ తెస్తుందా? రాహుల్ గాంధీ పర్యటనను అడ్డుకోవడానికి టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీకి హైప్ క్రియేట్ చేస్తుందా? రెండు రోజుల పాటు రాహుల్ గాంధీ పర్యటన నేపథ్యంలో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలను రేవంత్ రెడ్డి పార్టీకి అనుకూలంగా వాడుకుంటున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Revanth Reddy is working to bring mileage to the Congress party with the Rahul Gandhi tour in Telangana. The TRS party's attempt to block Rahul Gandhi's visit is being used to create hype for the Congress party.