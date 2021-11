సాగు చట్టాల రద్దు కాంగ్రెస్, రైతుల విజయం.!రైతులకు రాహుల్ గాంధీ అండగా ఉన్నారన్న వీహెచ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వం తెచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్టు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించడాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున స్వాగతిస్తోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈ నిర్ణయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. మూడు వ్యవసాయ సాగు చట్టాలు రద్దు చేయడం రైతుల మరియు విపక్షాల విజయమని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు వి.హనుమంత రావు పేర్కొన్నారు. దాదాపు 12 నెలలుగా దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఉద్యమాలు, పోరాటాలు చేయగా రైతుల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు ఇతర విపక్షాలు అండగా నిలిచిన విషయం యావత్ దేశానికి తెలిసిన అంశమేనని వి. హనుమంత రావు గుర్తు చేశారు.

English summary

Senior Congress leader and former Rajya Sabha member V Hanumantha Rao said the repeal of the three agrarian laws was a victory for farmers and the opposition.