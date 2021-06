Telanganaలో కరోనా: తగ్గిన ఉధృతి -కొత్తగా 987 కేసులు, ఏడుగురు మృతి -ఖమ్మంలో భారీగా

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ రెండో దశ విలయం కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టింది. కొత్త కేసులు, మరణాల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. వరుసగా మూడో రోజు కొత్త కేసులు వెయ్యి మార్కుకు దిగువన వచ్చాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తోపాటు ఖమ్మం జిల్లాలో వైరస్ వ్యాప్తి తీవ్రంగా ఉండటం గమనార్హం..

petrol: బీజేపీ మంత్రి పిలుపు -సైకిళ్లు వాడండయ్యా.. ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది..

రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంగళవారం వెల్లడించిన లెక్కల ప్రకారం గడిచిన 24 గంటల్లో 1,21,236 శాంపిళ్లను పరీక్షించగా, 987 మందికి పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది. దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 6,22,593కు పెరిగింది. అత్యధికంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ (జీహెచ్ఎంసీ) పరిధిలో 130 కేసులు రాగా, ఖమ్మం జిల్లాలో ఏకంగా 102 కొత్త కేసులు వచ్చాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 60, నల్గొండ 69, సూర్యాపేట జిల్లాలో 64 కేసులు నమోదయ్యాయి.

నిన్న ఒక్కరోజే కొవిడ్ మహమ్మారి వల్ల ఏడుగురు మరణించారు. తద్వారా రాష్ట్రంలో కొవిడ్ మరణాల సంఖ్య 3651కి పెరిగింది. జాతీయ స్థాయిలో మరణాల రేటు 1.3 శాతం కాగా, తెలంగాణలో అది 0.58 శాతంగా ఉన్నట్లు బులిటెన్ లో పేర్కొన్నారు.

ఏపీలో కరోనా: పెరిగిన మరణాలు -నిన్న 41మంది మృతి, కొత్తగా 3620 కేసులు -మొత్తం 1.5కోట్ల మందికి టీకాలు

గడిచిన 24 గంటల్లో 1,362 మంది కొవిడ్ నుంచి కోలుకోగా, మొత్తం డిశ్చార్జీల సంఖ్య 6,05,455కు పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా రికవరీ రేటు 96.83కాగా, తెలంగాణలో అది 97.24 శాతంగా ఉంది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 13,487 యాక్టివ్‌ కేసులున్నాయి.

English summary

Telangana reported less than 1,000 COVID-19 cases for the third consecutive day on tuesday. A total of 987 infections during the day took the tally to over 6.21 lakh while the death toll stood at 3,651 with seven casualties. The number of active cases was 13,487. The total number of cases in the State stood at 6,22,593, while with1,362 people being cured, the total recoveries were at 6,05,455.