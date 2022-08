Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. కాస్త ఏమరుపాటుగా ఉన్నా ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. రోజుకో కొత్త పంథాలో సైబర్ నేరాలకు తెరతీసి, జనాలను కన్ఫ్యూజన్లో పడేసి అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. ఆన్ లైన్ లో ఆర్డర్ పెట్టకున్నా, పార్సిల్ వచ్చింది అని కాల్ చేసి, తీరా అది క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే తాము చెప్పినట్టు చేయాలని కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ లతో వినియోగదారులను బురిడీ కొట్టించిన సైబర్ క్రిమినల్స్, ఇక ఇటీవల కాలంలో ఈ కామర్స్ సైట్లలో మీరు చేసిన షాపింగ్ కు మీకు ఫ్రీ గిఫ్ట్ వచ్చాయంటూ కొత్త దోపిడీకి తెరతీశారు.

English summary

Cybercriminals are doing a new fraud by Asking to download any desk app. Cyber police say that if you believe and do, as they say, your accounts will be robbed.