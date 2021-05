ప్రభుత్వానికెందుకింత వివక్ష..?కేవలం 5 ఆసుపత్రులకే నోటీసులా.?మిగతా వాటి సంగంతేంటన్న కాంగ్రెస్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అడ్డగోలు బిల్లులతో అడ్డంగా దోచుకుంటున్న ప్రయివేటు ఆసుపత్రులపై అనేక ఫిర్యాదులు వస్తే కేవలం ఐదు ఆసుపత్రులకే నోటీసులెలా ఇస్తారని నిలదీస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రయివేటు ఆసుపత్రుల మీద ఎందుకంత వివక్ష చూపుతున్నారని కాంగ్రెస్ నిలదీస్తోంది. తమకు అనుకూలంగా ఉన్న ఆసుపత్రులను మినహాయించి ఏదో అనామక ఆసుపత్రులకు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చి కంటి తుడుపెు చర్యలు కాకుండా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి సూచిస్తోంది.

English summary

The Congress party has once again expressed anger over the Telangana government. The Congress party has said it will issue notices to only five hospitals if they receive numerous complaints about private hospitals being robbed with bills.