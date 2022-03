కలలో కూడా తప్పు చేయను.!కన్నీళ్లకు పరిష్కారం చూపిస్తా.!తెలంగాణ ప్రజలకు ఈటల భరోసా.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : పార్టీల జెండాల ఎజెండాల పంచాయితీ కాకుండా తెలంగాణ బానిసత్వంలోకి పోకుండా కాపాడుకోవాలని హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ మరోసారి స్పష్టం చేసారు. సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఈటల రాజేందర్ ను బయటికి పంపి తమకు ఓ అస్త్రం ఇచ్చారని, నాలుగు కోట్ల గొంతుక కావాలని తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని, తెలంగాణ ప్రజల విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేయనన్నారు ఈటల. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎలా పని చేశామో ఇప్పుడు కూడా అలాగే పని చేస్తానని, చంద్రశేఖర్ రావు మోసాలను తిప్పికొట్టి నిఖార్సైన తెలంగాణ బిడ్డగా ఉంటానన్నారు ఈటల రాజేందర్.

English summary

Huzurabad MLA Etala Rajender has once again made it clear that the flags and agendas of the parties should be protected from going into slavery in Telangana instead of the panchayat.