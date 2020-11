Telangana

సిద్ధిపేట్: తెలంగాణలోని సిద్ధిపేట్ జిల్లా దుబ్బాక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి కొనసాగుతోన్న ఉప ఎన్నిక కౌంటింగ్‌.. భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది. ఓట్ల లెక్కింపు ఆరంభమైనప్పటి నుంచీ బీజేపీ ఆధిక్యతలో కొనసాగుతోంది. రౌండ్ రౌండ్‌కూ బీజేపీ మెజారిటీ ఓట్లను కైవసం చేసుకుంటోంది. అయిదు రౌండ్ల వరకూ బీజేపీదే హవా. అదే పరిస్థితి మున్ముందూ కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు. అసెంబ్లీలో తమ సంఖ్యాబలం పెరుగుతుందని ఆశిస్తున్నారు.

దుబ్బాకలో బీజేపీ తరఫున ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత రఘునందన్ రావు పోటీ చేశారు. అధికార తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నుంచి దివంగత ఎమ్మెల్యే సోలిపేట రామలింగారెడ్డి భార్య సుజాతమ్మ బరిలో నిల్చున్నారు. ఈ ఇద్దరి మధ్యే ప్రధానంగా పోటీ నెలకొంది. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చెరుకు శ్రీనివాస రెడ్డి ఏ మాత్రం ప్రభావాన్ని చూపలేకపోయారనేది ఓట్ల లెక్కింపు తేల్చి చెబుతోంది. దుబ్బాక పరిస్థితులు బీజేపీకి అనుకూలంగా మారడం పట్ల ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత రామ్ మాధవ్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక బరిలో అధికార టీఆర్ఎస్, బీజేపీ మధ్య ఆసక్తికరమైన పోరు నెలకొందని వ్యాఖ్యానించారు. చివరికి తామే విజేతగా నిలుస్తామనే ధీమాను ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఎన్నికలో తమ పార్టీ ఆధిక్యతలో కొనసాగుతోందని అన్నారు. చివరికి- అనూహ్యమైన, ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితం వెలువడుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు రామ్ మాధవ్ తెలిపారు. బీజేపీకి సర్‌ప్రైజ్ విక్టరీ లభిస్తుందని ఆయన అంచనా వేశారు. ఈ మేరకు కొద్దిసేపటి కిందట ఓ ట్వీట్ చేశారు.

An interesting fight in Telangana between BJP n TRS in Dubbaka Assembly by poll. BJP is currently leading. This could be a surprise victory for BJP