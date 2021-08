గంగుల కమలాకర్ కు ఈడీ షాక్ .. హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక సమయంలో బండి సంజయ్ దెబ్బ

Telangana

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక సమయంలో కరీంనగర్ జిల్లా టిఆర్ఎస్ నాయకుడు, మంత్రి గంగుల కమలాకర్ కు ఈడి షాక్ ఇచ్చింది. మంత్రి గంగుల కమలాకర్ కు సంబంధించిన గ్రానైట్ కంపెనీలతో పాటు కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న 8 ఏజెన్సీలకు ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. గతంలో బండి సంజయ్ కరీంనగర్ గ్రానైట్ క్వారీల నిర్వాహకులు ఫెమా నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని కేంద్రానికి ఫిర్యాదు చేయడంతో, ప్రస్తుతం ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చారు.

Karimnagar district TRS leader and minister Gangula Kamalakar was given a shock during the Huzurabad by-election. The Enforcement Directorate has issued notices to 8 agencies in Karimnagar district granite companies along with belonging to Minister Gangula Kamalakar. In the past, bjp leader, mp Bandi Sanjay had complained to the Center Karimnagar granite quarries that they had violated FEMA regulations, and now notices have been issued.