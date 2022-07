వైఎస్ జగన్ తో కలిసి తండ్రికి నివాళులు ఆర్పించిన వైఎస్ షర్మిల ఉద్వేగభరిత ట్వీట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైయస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ రోజు వైయస్ కుటుంబం ఇడుపులపాయలోని వైఎస్ఆర్ ఘాట్ వద్ద ఆయనకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించి, వైయస్సార్ సమాధి వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి 73వ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్ఆర్ జయంతి వేడుకలను ఆయన అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

English summary

YS Sharmila made an emotional tweet after paying tributes to her father along with Jagan on YSR Jayanti. Sharmila emotionally tweeted as my father who guides me like a light in the dark.