ఓటుకు నోటు కేసు-ఈడీ చార్జిషీట్-ప్రధాన నిందితుడిగా రేవంత్-చంద్రబాబుకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినట్లేనా?

ఆరేళ్ల క్రితం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేకెత్తించిన ఓటుకు నోటు కేసులో తాజాగా మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) తాజాగా ఈ కేసులో చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ప్రధాన నిందితుడిగా రేవంత్ రెడ్డిని పేర్కొన్న ఈడీ... కేసులో మొదటిసారిగా టీడీపీ నేత వేం నరేందర్ రెడ్డి కుమారుడు కీర్తన్ రెడ్డిని కూడా నిందితుడిగా చేర్చడం గమనార్హం. వీరితో పాటు ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకట వీరయ్య, సెబాస్టియన్ తదితరులను నిందితులుగా చేర్చింది.

ED has filed a prosecution complaint against Anumula Revanth Reddy (MP, Malkajgiri), Sandra Venkata Veeraiah (MLA from Telugu Desam Party of Sathupally constituency), and others in the 'Cash for Vote' scam.

Another key development has taken place in the cash for vote which caused a sensation in the Telugu states six years ago. The Enforcement Directorate (ED) has recently filed a chargesheet in the case. Revanth Reddy has been named as the main accused in the case.