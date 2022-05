రైతులతో ఎర్రబెల్లి మాటామంతి.!కుశల ప్రశ్నలు.!సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

జనగామ/హైదరాబాద్: మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కాసేపు తాను మంత్రిననే అంశం పక్కన పెట్టారు. తన నియోజకవర్గంలోని ప్రజల సమస్యలతో పాటు రైతుల సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు నేరుగా రంగంలోకి దిగారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్. కేవలం సమస్యలు మాత్రమే తెలుసుకోకుండా రైతులతో మనసు విప్పి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసారు. స్నేహితులతో, బంధువులతో ఎలా కలివిడిగా మాట్లాడతామో అంతే కలిసిపోయే విధంగా వ్యవహరించారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao put aside the fact that he was a minister for a while. Minister Errabelli Dayakar went straight into the field to find out the problems of the people in his constituency as well as the problems of the farmers.