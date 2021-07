Etela Jamuna Reddy: హుజురాబాద్‌ బరిలో ఈటల లేనట్లేనా..? జమునా రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికలో ఈటల రాజేందర్ పోటీ నుంచి తప్పుకుంటున్నారా... తనకు బదులు సతీమణి ఈటల జమునా రెడ్డిని బరిలో దింపబోతున్నారా... తాజాగా ఈటల జమున చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇందుకు అవుననే సంకేతాలిస్తున్నాయి. హుజురాబాద్‌లో ఎవరు పోటీ చేయాలన్నది ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదని... తమ ఇద్దరిలో ఎవరు పోటీ చేసినా ఒకటేనని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో హుజురాబాద్ బరిలో ఈటల రాజేందర్‌కు బదులు ఈటల జమునా రెడ్డి పోటీ చేయవచ్చునన్న ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరింది. అయితే అభ్యర్థి విషయంలో బీజేపీ అధిష్ఠానం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది... నిర్ణయాధికారాన్ని ఈటల ఫ్యామిలీకే వదిలిపెడుతుందా అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Etela Jamuna Reddy- It has not been decided yet who will contest in Huzurabad ... eigther Rajender or Me whoever competes will be the same,Jamuna commented. This further strengthened the speculations that Etela Jamuna Reddy could contest in the Huzurabad.