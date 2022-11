Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా ఈటల రాజేందర్ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా తో పాటు బీజేపీ అగ్రనేతలతో భేటీ నిర్వహించారు. తెలంగాణ బిజెపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా బీజేపీ అగ్రనేతలతో సమావేశమయ్యారు. ఇక ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన పలువురు కేంద్ర మంత్రులను, పార్టీ ముఖ్య నాయకులను కలిసి అనేక విషయాలపై చర్చించారు.

English summary

Etela Rajender met Amit Shah during his visit to Delhi. It is reported that they discussed the defeat of the munugode by-election, the situation of the party in the state, the tapping of the phones of the BJP leaders and the future activities.