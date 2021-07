బంగారు పళ్ళెంలో నీ బిడ్డ కవితకు, వినోద్ కు బీ ఫామ్ ఇస్తే గెలిచారా కేసీఆర్ ? లాజిక్ తో కొట్టిన ఈటల రాజేందర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఒకరిని మించి ఒకరు హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికకు వ్యూహ, ప్రతివ్యూహాలతో ఇప్పటినుండి ప్రజాక్షేత్రంలో రాజకీయ వేడి పుట్టిస్తున్నారు. ఈరోజు బీజేపీ నేత ఈటల ప్రజా దీవెన యాత్ర ఐదవ రోజులో భాగంగా జమ్మికుంట మండలం పాపక్క పల్లి నుండి ఈటల రాజేందర్ పాదయాత్ర ప్రారంభించారు. ఇల్లంతకుంట మండలంలోని రాచపల్లి, మల్లన్న పల్లి, టేకుర్తి, అవాల రామన్నపల్లితో పాటు గడ్డి వాని పల్లి, చిన్న కోమటిపల్లి మీదుగా ఈటల రాజేందర్ పాద యాత్ర కొనసాగుతుంది.

English summary

Etela Rajender made sensational remarks as KCR target. Etela Rajender stated that the CM KCR says that he was given the post by putting it in a gold plate, and questioned that you gave B form to your daughter in golden plate is she won. Former MP Vinod Kumar was given a b form in a gold plate. He was asked if he had won, clarified that he was given post for being elected by the people as a reward for his hard work.