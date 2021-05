తమ్మీ అంటూ తడిబట్టతో గొంతు కోత -కేసీఆర్ ఆస్తుల గుట్టు -ముక్కు నేలకు -అంతా అమ్మేసి: ఈటల జమున

Telangana

బహిష్కృత మంత్రి, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ సతీమణి ఈటల జమున ఆదివారం మీడియా ముందుకొచ్చారు. గడిచిన కొద్ది రోజులుగా తమ కుటుంబ వ్యాపాలపై, సంబంధిత సంస్థల భూముల వ్యవహారాలు, రాజేందర్, ఆయన కొడుకు నితిన్ రెడ్డిలపై కబ్జా ఫిర్యాదుల వెల్లువ తదితర అంశాలపై ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. దశాబ్దాలుగా కలిసుండి ఒక్కసారే మారిపోయిన సీఎం కేసీఆర్ వైఖరిపై, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ ఆస్తులపై, ఈటల రాజకీయ భవితవ్యంపైనా జమున సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈటల సతీమణి ఏమన్నారో ఆమె మాటల్లోనే...

ousted minister, trs mla etela rajender wife jamuna made sensational comments on telangana chief minister kcr over land grabbing cases filed against their family. speaking to media on sunday, jamuna slams kcr and govt for targeting etela. she also challenges kcr to prove guilty. jamuna hints that rajender will fight against kcr.