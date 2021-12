Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ప్రజలను మోసం చేసేందుకు ఉన్న మార్గాలపై కేటుగాళ్లు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారేమో అనే సందేహాలు కలుగుతున్నాయి. అంత లోతుగా ఆలోచించి అమాయకులను మోసం చేస్తున్నారు మోసగాళ్లు. రోజుకో రూపంలో, పూటకో వేశంలో ప్రజలను మోసం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని కొత్త కొత్త మార్గాలను అణ్వేషిస్తున్నారు పోరంబోకు యెదవలు. ఉన్నత చదువులు చదుకున్న వారు కూడా షార్ట్ రూట్ లో డబ్బులు సంపాదించొచ్చని తమ సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తూ పోలీసులకు అడ్డంగా దొరికిపోతున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి మోసాన్ని బట్టబయలు చేసారు సైబరాబాద్ పోలీసులు.

English summary

Cyberabad police have arrested a 14-member Gharana gang for allegedly defrauding innocent people like SBI Bank employees from a fake call center in the name of SBI Bank and pushing them behind bars.