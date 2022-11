జైలు పరిచయంతో స్నేహం.. యూట్యూబ్ లో చూసి నకిలీ నోట్ల ముద్రణ, చెలామణి: గ్యాంగ్ అరెస్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఈజీగా డబ్బులు సంపాదించడం కోసం కేటుగాళ్లు ఎంతకైనా తెగిస్తున్నారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని యూట్యూబ్ లో వీడియోలను చూసి నకిలీ నోట్లను ముద్రించి వివిధ ప్రాంతాలలో చలామణి చేస్తున్నారు కొందరు కేటుగాళ్లు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో యూట్యూబ్ సహాయంతో నకిలీ నోట్లను ముద్రించి వివిధ ప్రాంతాల్లో చలామణి చేస్తున్న ముఠాను టాస్క్ ఫోర్స్ మరియు సుబేదారి పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

ఈ ముఠా నుండి ఆరు లక్షల రూపాయల విలువైన రెండు వేల రూపాయల నోట్లు, కలర్ ప్రింటర్, ఏడు సెల్ ఫోన్లు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాల తో పాటు, నకిలీ నోట్ల ముద్రణ అవసరమైన సామాగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

English summary

The police of Warangal Commissionerate arrested a gang who had made friends with the acquaintance of the jail and were printing fake notes and circulating them after seeing them on YouTube.