జాతీయ దర్యాప్తుసంస్థకు తప్పని నకిలీల బెడద.. నకిలీ ఎన్ఐఏ అధికారి అరెస్ట్.. అసలేం జరిగిందంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఐఏ కు నకిలీల బెడద తప్పడం లేదు. ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్ఐఏ అధికారులు దాడులు చేస్తున్న క్రమంలో, నకిలీలు ఎన్ఐఏ అధికారుల పేరుతో దోపిడీకి తెరతీశారు. తాము జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ అధికారులమని బెదిరిస్తూ ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. తాజాగా వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు ఎన్.ఐ.ఏ అధికారి పేరుతో ప్రజలను బెదిరిస్తూ డబ్బుల వసూళ్ళకు పాల్పడుతున్న నకిలీ ఎన్.ఐ.ఏ అధికారిని అరెస్ట్ చేసారు.

English summary

Police have arrested a fake NIA officer in Warangal Commissionerate. The accused threatened two people for money by saying that they were related to PFI, and based on the complaint received, the fake NIA officer was arrested.