ఓ పక్క రైతు ఆత్మహత్యలు.!మరోపక్క రైతుబందు సంబురాలా.?ఇది రాబందుల ప్రభుత్వమన్న సీతక్క.!

భూపాల పల్లి/హైదరాబాద్ : సంక్రాంతి పర్వదినం సందర్బంగా రైతులకు ధైర్యం నూరిపోసారు జాతీయ మహిళా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ములుగు శాసనసభ్యురాలు సీతక్క. టేకుమట్ల మండలంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఇద్దరు రైతుల పట్ల సీతక్క స్పందించారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. రైతులు అధైర్యపడవద్దని, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దని, కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని సీతక్క స్పష్టం చేసారు. తెలంగాణ రైతాంగాన్ని ఆదుకునేంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా సీతక్క పిలుపునిచ్చారు.

English summary

MLA Sitakka responds to two farmers who committed suicide in Tekumatla zone. The government demanded immediate support for the farmers. Sitakka made it clear that the farmers should not be discouraged, should not commit suicide and that the Congress party should stand firm.