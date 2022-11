హృదయ విదారకం: 65కిలోమీటర్లు బైక్ పై బాలిక మృతదేహం తరలింపు.. ఖమ్మంజిల్లాలో అమానవీయం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఖమ్మం జిల్లాలో అమానవీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక గిరిజన బాలిక అనారోగ్యంతో మృతి చెందింది. అంబులెన్స్ కు డబ్బులు కూడా లేకపోవడంతో, తల్లిదండ్రులు ఆ బాలిక మృతదేహాన్ని బైక్ పై తరలించిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. 65 కిలోమీటర్ల మేర బాలిక మృతదేహాన్ని బైక్ పై తరలించిన ఘటన చూసిన వారందరిని కంటతడి పెట్టించింది.

English summary

The incident of moving the body of a tribal girl on a bike for 65 kilometers took place in Khammam distirct. As the hospital staff did not agree to move the girl's body in an ambulance, the parents moved the girl's body on a bike.