ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు చుక్కలు: 3 రోజులుగా అడ్డుకుంటున్న వైనం.. ఉద్రిక్తత

Telangana

oi-Shashidhar S

హుజురాబాద్ బై పోల్ నామినేషన్ల పర్వం నేటితో ముగియనుంది. ఉప ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. అయితే భారీగా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు చేరుకున్నారు. వారిని లోనికి అనుమతించకపోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఆందోళనకు దిగారు. మూడు రోజులుగా నామినేషన్లు వేయకుండా తమను అధికారులు అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. అధికారుల తీరుకు నిరసనగా ఆందోళనకు దిగారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి బల్మూరి వెంకట్ నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు లోపలికి వెళ్లారు. ఆయన వెంట కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు ఉన్నారు.

English summary

field assistants are try to file nomination but ec officials not allowed. some reasons told to there and stop it.