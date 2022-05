కేసీఆర్ ను తరిమి కొట్టాలి - టిక్కెట్లు దక్కేది వారికే : పార్టీ నేతలకు ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ - రాహుల్..!!

Telangana

పార్టీ నేతలకు కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత స్పష్టంగా - సూటిగా తమ విధానం తేల్చి చెప్పారు. టీఆర్ఎస్ లక్ష్యంగా పోరాడాలని నిర్దేశించారు. కేసీఆర్ - టీఆర్ఎస్ ను తరిమి కొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. పని చేసే వారికి - ప్రజలతో ఉండే వారికి టిక్కెట్లిస్తామని...వారు ఎంతటి వారైనా సరే ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. పార్టీ ముఖ్య నేతలతో గాంధీ భవన్ లో సమావేవమైన రాహుల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. పార్టీలో సమస్యలు - ఇబ్బందులు ఉంటే ఒకే కుటుంబ సభ్యుల తరహాలో తలుపులు వేసుకొని మాట్లాడుకోవాలని సూచించారు.

Congress MP Rahul Gandhi had warned the partymen to fight against KCR and who works for the party will only be given the tickets.