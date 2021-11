చివరి గింజా కొనేదాకా చివరి నిమిషం వరకూ కొట్లాడాలె.!పార్లమెంట్ లో టీఆర్ఎస్ ఎంపీల నిరసన.!

Telangana

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : వరి కొనుగోలు అంశం పార్లమెంట్ సమావేశాలను కుదిపేసేలా కనిపిస్తోంది. వరి కొనుగోలుపై కాంగ్రెస్ పార్టీ వాయిదా తీర్మాణం ప్రవేశపెట్టగా గులాబీ ఎంపీలు ఏకంగా నిరసన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తెలంగాణలో పండిన వరి ధాన్యాన్ని పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పార్లమెంట్ ఆవరణలో టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు నిరసన తెలిపారు. ధాన్యం దిగుబడుల మేరకు ఎఫ్‌సీఐ కొనుగోళ్లు చేపట్టాలని ఎంపీలు డిమాండ్ చేసారు. ఇందుకనుగుణంగా ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ పార్లమెంట్ హౌస్ తో పాటు ఆవరణలో గులాబీ ఎంపీలు వినూత్న రీతిలో నిరసన తెలిపారు.

TRS MPs staged a protest on the premises of Parliament demanding complete purchase of ripe paddy in Telangana. The MPs demanded that the FCI make purchases in line with the grain yields.