కేసీఆర్ సభకు డ్వాక్రా మహిళలు రాకుంటే ఫైన్; వాట్సప్ సందేశాల వ్యవహారంపై భగ్గుమన్న బీజేపీ!!

ఇటీవల సీఎం కేసీఆర్ జిల్లాల పర్యటన నేపథ్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆయన పర్యటన సందర్భంగా డ్వాక్రా మహిళలకు పంపించిన వాట్సాప్ సందేశాలు ఇప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. కెసిఆర్ సభకు మహిళలను నిర్బంధంగా తరలించే ప్రయత్నం చేశారా? కెసిఆర్ సభకు హాజరు కాని మహిళలకు ఫైన్లు వేశారా? అన్నది ఇప్పుడు స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

English summary

two days ago CM KCR's inauguration of Ranga Reddy District Collectorate, the BJP ranks were fires over sending WhatsApp messages asking Dwakra women to attend the meeting and those who did not attend would be fined. BJP leaders are demanding an inquiry.