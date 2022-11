ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజుకు షాక్: వందకోట్లకు అమ్ముడుపోయాడు.. తరిమికొడదామంటూ ఫ్లెక్సీల కలకలం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం రోజుకో రకంగా మలుపు తిరుగుతుంది. టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం జరిగిన నాటి నుండి ఈ కేసు రకరకాలుగా మలుపులు తిరుగుతూనే ఉంది. అయితే ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో బిజెపికి అమ్ముడు పోకుండా, టిఆర్ఎస్ పార్టీకి అండగా నిలిచిన ఎమ్మెల్యేలకు ప్రజల నుంచి మద్దతు దొరుకుతుంది అని భావిస్తే, అందుకు భిన్నంగా ఎమ్మెల్యేలు తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ గువ్వల బాలరాజ్ కి వ్యతిరేకంగా నియోజకవర్గంలో పోస్టర్లు వెలిశాయి.

English summary

The flexies against MLA Guvvala Balaraju in achhampet constituency. In those flexies slams that guvvala balaraju for being sold for rs.100 crores in TRS MLAs purchase issue.