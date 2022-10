4జీ నుండి 5జీ అప్డేట్ చేసుకోవాలని సందేశాలు వస్తున్నాయా? ఆ పనిచేస్తే ఖాతాలు ఖాళీ!!

Telangana

భారతదేశంలో సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. రోజుకో కొత్త పంథాలో సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. ప్రజలకు అనుమానం రాకుండా ఖాతాలు ఖాళీ చేసే పనిలో కొత్త వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దేశంలో కొత్తగా వస్తున్న 5ఈ సేవలను మోసం చెయ్యటానికి వాడుకుంటున్నారు.

Getting messages to update from 4G to 5G? But cyber crime police say to be alert with 5G update msgs and do not open those links, phones are being hacked, and accounts are being emptied by cyber criminals.