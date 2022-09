పండుగల సీజన్ వచ్చే.!చీరలు తెచ్చె.!బతుకమ్మ చీరల పంపిణీకి సర్వం సిద్ధం చేసిన జీహెచ్ఎంసీ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ పండుగ కోసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు ప్రత్యేక చొరవతో ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా తీరొక్క రంగుల్లో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీకి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసామని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు స్పష్టం చేసారు. సిరిసిల్ల, పోచంపల్లి, గద్వాల్ తదితర ప్రాంతాల్లో నేతన్నలతో నేయించిన 240 పై చిలుకు వివిధ ప్రత్యేక డిజైన్ లతో చీరలు తయారు చేయించి పంపిణీ చేయబోతున్నట్టు పేర్కొన్నారు.

English summary

The officials of GHMC clarified that they have completed the arrangements for the distribution of Bathukamma sarees in colorful colors like every year with the special initiative of the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao for the Bathukamma festival which is a symbol of Telangana state's self-esteem.