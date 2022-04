గవర్నర్ తమిళి సై ఢిల్లీ టూర్.. అమిత్ షాతో భేటీ.. ఆ నివేదికపై ఉత్కంఠ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ కు, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు మధ్య గ్యాప్ రోజురోజుకు పెరుగుతుండడం, గవర్నర్ కు అడుగడుగునా అవమానాలు ఎదురవుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఈ రోజు ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లారు. కేంద్ర హోంశాఖ నుంచి పిలుపు రావడంతో గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఢిల్లీ వెళ్లినట్లుగా సమాచారం.

English summary

The Governor tamili sai went on a tour of Delhi at the call of the Central Home Ministry. There she will meet Amit Shah and report on the situation in Telangana.