తెలంగాణకు కొత్త గవర్నర్..!!? వీరిలో ఒకరికి ఛాన్స్ - ఢిల్లీ కేంద్రంగా తాజా వ్యూహాలు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ కు కొత్త గవర్నర్ రాబోతున్నారా. కొత్త గవర్నర్ గా ఎవరికి అవకాశం దక్కనుంది. ఢిల్లీ పర్యటనల్లో అవమానం జరిగిందని ఆవేదన చెందిన తమిళసై స్థానంలో మరొకరికి అవకాశం ఇవ్వాలనే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తుందంటూ ఢిల్లీ పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. కొద్ది రోజులుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం - రాజ్ భవన్ మధ్య గ్యాప్ కొనసాగుతోంది. కొద్ది రోజుల క్రితం ఢిల్లీ వచ్చిన గవర్నర్ ప్రధాని మోదీతో పాటుగా కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా తో సమావేశమయ్యారు. ఆ సమయంలో తెలంగాణలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు..తనను అవమానించే విధంగా వ్యవహరించారంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు జాతీయ స్థాయిలో చర్చకు కారణమయ్యాయి.

English summary

News is making rounds that there may be a change in Governor in Telangana as the rift between Tamilisai and Telangana govt have reached its peaks.