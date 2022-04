Telangana

తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. రాజ్‌ భవన్‌లో గవర్నర్‌ నిర్వహించిన ఉగాది ఉత్సవాలకు.. సీఎం కేసీఆర్‌ సహా టీఆర్ఎస్‌ నేతలు దూరంగా ఉన్నారు. కొంత కాలంగా ప్రగతి భవన్ - రాజ్ భవన్ మధ్య దూరం పెరుగుతోంది. ఉగాది వేడులకు కేసీఆర్ రాజ్ భవన్ కు హాజరవుతారని..దీంతో ఆ గ్యాప్ సమిసిపోతోందని అంచనాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. కానీ, ముఖ్యమంత్రితో సహా ఎవరూ హాజరు కాకపోవటం చర్చకు కారణమైంది.

The cold war between Telangana govt and Governor had been exposed with Governors statements saying that she was a strong person.