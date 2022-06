సర్కారు దవాఖానాలు ప్రయివేటు ఆసుపత్రులతో పోటీ పడాలి.!ప్రజారోగ్యమే లక్ష్యమన్న హరీష్ రావు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: ప్రభుత్వ దవాఖానలో ప్రసవాలు పెరగాలన్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు. ప్రభుత్వ దవాఖానాలంలో నార్మల్ డెలివరీలు ఎక్కువగా జరగాలని, ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం మార్పు తెద్దామని సిబ్బందికి మంత్రి హరీశ్ రావు దిశానిర్దేశం చేశారు. సర్కారు దవాఖానలో అన్నీ వసతులు ఉన్నాయని, అన్నీ రకాల వైద్యం అందిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఆశాకార్యకర్తలు, ఏఎన్ఏంలతో గ్రామాల వారీగా ప్రభుత్వ దవాఖానలో ప్రసవాలు, ప్రయివేటు ఆసుపత్రిలలో ప్రసవాలు, వాటిలో నార్మల్, సిజేరియన్ల అంశాలపై మంత్రి హరీష్ రావు సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు.

English summary

Health Minister Harish Rao wants to increase deliveries in government hospitals. Minister Harish Rao directed the staff to make more normal deliveries in government hospitals and make changes for the health of the people.