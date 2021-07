Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ఒకప్పటి హైదరాబాద్ సంస్థానానికి చివరి నిజాం పాలకుడు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ మనవడు హిమాయత్ అలీ మీర్జా తాజాగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు లేఖ రాశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ స్మారక విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.అలాగే మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ జయంతి లేదా వర్ధంతిని సెలవు దినంగా ప్రకటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. హైదరాబాద్ ప్రజల కోసం,నగర అభివృద్ది కోసం ఎంతో కృషి చేసిన మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్‌కు సంబంధించి... నగరంలో ఒక్క స్మారక విగ్రహం కూడా లేకపోవడం శోచనీయమన్నారు. ప్రభుత్వం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్‌కు తగిన గుర్తింపునివ్వడం ద్వారా భవిష్యత్ తరాలు ఆయన చేసిన మంచి పనులను గుర్తు చేసుకుంటాయని అన్నారు.

English summary

Himayat Ali Mirza, great grandson of Mir Usman Ali Khan, the last Nizam ruler of the Hyderabad state, recently wrote a letter to Telangana Chief Minister KCR. He requested CM KCR for a monument of Mir Usman Ali Khan's in Hyderabad.