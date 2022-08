డాక్టర్లు ఫుల్ .. పేషెంట్స్ నిల్.. డాక్టర్లకు దణ్ణం పెట్టిమరీ మంత్రి హరీష్ రావు చురకలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు పేదలకు వైద్యం అందించడంలో ప్రభుత్వ డాక్టర్లు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించవద్దని పేర్కొన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రిని మంత్రి హరీష్ రావు సందర్శించారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని రామచంద్రాపురంలో 20 కోట్లతో ఆధునీకరించిన ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిని మంత్రి మల్లారెడ్డి తో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆసుపత్రిని ఆయన పరిశీలించారు.

English summary

Harish Rao in Sangareddy ESI hospital expressed his anger on the performance of the doctors, says that doctors are full..patients are nil.. Minister Harish Rao appealed to the doctors to do duty