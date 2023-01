తాజాగా సైబరాబాద్ పోలీసులు చేసిన దాడులలో భారతదేశం నలుమూలల నుండి హైదరాబాద్ కు మహిళలను రప్పించి వేర్వేరు హోటల్ గదులలో నిర్వహిస్తున్న వ్యభిచార దందా గుట్టు రట్టు చేశారు. ఈ దాడుల్లో బాలీవుడ్ సినీ రచయిత అరెస్ట్ అయ్యారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాదేది వ్యభిచారం చేయడానికి అనర్హం అన్నట్టుగా తయారైంది రాష్ట్రంలో పరిస్థితి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో హైటెక్ వ్యభిచార ముఠాలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వ్యభిచార దందాను నిర్వహిస్తున్నాయి. అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వ్యభిచార దందా నిర్వహించటానికి యధేచ్చగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అంతేకాదు పోలీసులకు పట్టు బడకుండా తమ వ్యభిచార సామ్రాజ్యాన్ని అనేక చోట్ల విస్తరిస్తున్నారు.

English summary

Hi tech prostitution ring in Hyderabad. The Cyberabad police caught a gang who were having sex with young women from different states in Oyo Hotels. Bollywood film writer Mohit Garg has been arrested.