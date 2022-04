హై ఎండ్ కార్ల దొంగ: 10రాష్ట్రాల్లో 61చోరీలు; పోలీసులకే సవాల్.. చివరకు జరిగిందిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హై ఎండ్ కార్లను టార్గెట్ చేసుకొని 2003 నుండి చోరీలకు పాల్పడుతున్న బాగా చదువుకున్న దొంగను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. కార్ల చోరీలకు పాల్పడుతున్న రాజస్థాన్ లోని జైపూర్ కు చెందిన మాజీ ఆర్మీ జవాన్ కుమారుడైన సత్యేంద్ర సింగ్ షెకావత్ ను ఎట్టకేలకు బంజారాహిల్స్ పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఫైనాన్స్ విభాగంలో ఎంబీఏ పూర్తి చేసి కార్ల చోరీ మొదలుపెట్టిన సదరు దొంగ ఇప్పటి వరకూ 10 రాష్ట్రాలలో 61 నేరాలు చేసినట్టు సమాచారం. ఇతని పై సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, రాచకొండలలో ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి.

English summary

Police have arrested an educated thief who has been committing thefts since 2003 by targeting high end cars. Banjara Hills police are finally investigating the thief who is involved in car thefts.