బ్రేకింగ్ వార్తలకు ఎన్నాళ్లు బ్రేకులు.?మీడియా సర్కిల్స్ లో మళ్లీ రవి ప్రకాష్ ప్రస్తావన.!

హైదరాబాద్ : ఎవడు కొడితే దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వుద్దో ఆడే పండుగాడు. అనే డైలాగ్ చాలా ఫేమస్. అది ఇప్పటికి కూడా ప్రజల నోట్లో బాగా నానుతుంది. అంటే ఎవడు చేసే పని వాడు చేస్తేనే జనాలకు కిక్కెక్కుతుందని అర్ధం. ఊహించని వేగంతో ఉరుములాంటి ధ్వనితో, మెరుపులాంటి వెలుగుతో తెలుగువాళ్ల గడపలను తాకిన ఆ ప్రభావవంతమైన వార్తా విధానాలు, దాన్ని ముందుకు నడిపించిన వ్యక్తి గురించి మళ్లీ చర్చ అందుకుంది. సాదా సీదా వార్తలు చూసి మోతాదు సరిపోక మళ్లీ రెండేళ్ల క్రితం సంచలనానికి మారుపేరుగా వచ్చిన బ్రేకింగ్ వార్తలే మళ్లీ వినాలని, అందుకు కారణమైన వినూత్న వ్యక్తి గురించి మళ్లీ చర్చ మొదలైనట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Raviprakash broadcast the news as news without fearing the governments and without succumbing to the pressures of the systems and showed the taste of it to the Telugu people. But there is talk in the media that there is no such thing. It seems that those who used to say in a very low volume that if it was Raviprakash it would have been definitely breaking news, are now complaining.