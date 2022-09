నితీశ్ తేల్చేసారు : కేసీఆర్ నిర్ణయం పైనే - రేవంత్ రాజీ పడతారా..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

జాతీయ రాజకీయాల్లో పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. బీజేపీ వ్యతిరేక కూటమి ఏర్పాటు వ్యవహారం కొత్త టర్న్ తీసుకుంటోంది. ఈ పరిణామాలు తెలంగాణ రాజకీయాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాల్లో కొత్త భూమిక పోషించేందుకు సిద్దమయ్యారు. ఇప్పటికే బీజేపీ వ్యతిరేక రాజకీయాలకు కేసీఆర్ కేంద్ర బిందువుగా మారారు. అందులో భాగంగా అందరినీ ఏకం చేసేందుకు పలు ప్రాంతీయ పార్టీల అధినేతలు- ముఖ్యమంత్రు లతో కేసీఆర్ వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు.

Bihar CM met Sonia Gandhi, Called for All parties along with Congress to unite to defeat BJP in Central. It became big discussion in Telangana politics.