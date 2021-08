Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్(GHMC) పరిధిలోని హెయిర్ సెలూన్లు,లాండ్రీ షాపులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక సూచన చేసింది. గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు అర్హులైన షాపుల యజమానులు ఉచిత విద్యుత్ సౌకర్యం కోసం వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది. ఇప్పటివరకూ అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఇందుకోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తెలిపింది.ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇది మాత్రమే కాదు... నిన్నటికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సాగర్‌లో పర్యటించి గతంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసేందుకు నిధులు ప్రకటించారు. ఇదంతా హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక ఎఫెక్టేనా అన్నది ఇప్పుడు నడుస్తున్న చర్చ.

English summary

Telangana government is focused to implement previous election promises in the state.There is a specualtion in political circles that government is taking these steps in the wake of huzurabad by election.