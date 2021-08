హుజురాబాద్ లో ఉపఎన్నిక ఇప్పుడు అనుమానమేనా.. కేసీఆర్ కొత్త ప్లాన్ ఇదేనా ? తెరపైకి కొత్త చర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక జరుగుతుందా ? హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో హోరాహోరీగా అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు తలపడుతున్నా హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తోందా ? గతంలో ఎన్నడూ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఎదురుకాని పరిస్థితులు అధికార పార్టీకి హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికకు ఎదురవుతున్నాయా ? ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం అనుమానమే అన్న భావన వ్యక్తమవుతుందా ? అందుకు తాజాగా హుజురాబాద్ నియోజక వర్గంలో అధికారుల పర్యటన అందుకు కారణమా? అంటే అవును అనే టాక్ నియోజక వర్గంలో జోరుగా వినిపిస్తోంది.

హుజురాబాద్ పాలిటిక్స్ : నేతల దండయాత్రతో కొత్త భయం, రాకండి మహాప్రభో అంటున్న జనం !!

English summary

The health department has focused on the corona conditions in Huzurabad and said corona cases were on the rise in Huzurabad due to high political activity. That there is a possibility of sending a report to the EC on the pretext of corona and postponing the by-election.