హుజురాబాద్ లో ప్రలోభాల పర్వం: కవర్లలో నగదు పంపిణీ షురూ; ఓటుకు ఎంతో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ లో నేటితో ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి తెరపడనుంది. మరికొద్ది గంటల్లో ఉప ఎన్నికల ప్రచారం ముగియనుంది. ఇప్పటికే హోరాహోరీగా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లి ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేసిన అధికార టీఆర్ఏ పార్టీ, ప్రతిపక్ష బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ల నాయకులు, హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో ప్రలోభాల పర్వానికి తెరతీశారు. ఇప్పటికే ఈ ఎన్నికలలో హోరాహోరీగా తలపడుతున్న ప్రధాన పార్టీలైన టిఆర్ఎస్, బిజెపి కాంగ్రెస్ లు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం సాగించాయి. ముఖ్యంగా అధికార టీఆర్ఎస్ కు, బిజెపికి మధ్యనే ప్రధాన పోటీ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది.

English summary

As the time for Huzurabad by-election polling draws near, a wave of temptations has begun in Huzurabad. Put cash in covers and start distribution. It seems that they are giving between six thousand and 20 thousand rupees per vote.