Huzurabad by-poll: వాళ్ళకిచ్చి మాకు డబ్బులివ్వరా? డబ్బుల కోసం ఓటర్ల ఆందోళన.. అవాక్కైన తెలంగాణా!!

Telangana

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలు చిత్రాలు అన్నిఇన్ని కాదు. హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి దగ్గర్నుండి ఇప్పటివరకు ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇక తాజాగా ఎన్నికల ప్రచారం మొదలైన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు ఇంతకు ముందు ఎన్నికల్లో ఎప్పుడూ చూడని కొత్త ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది. ప్రలోభాల పర్వంలోనూ నువ్వా నేనా అంటూ పోటీపడుతున్న ప్రధాన పార్టీల నాయకులు డబ్బులు పంపకం లోనూ సరికొత్త పంథాకు తెరతీశారు.

English summary

Voters in Huzurabad by-election expressed shocking concern. In the village of Rampur, Huzurabad, some people were protested for money. Everyone was shocked by the manner in which voters went on the road for money.