హైదరాబాద్: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నిక వేడి రాజుకుంది. ప్రచారం పతాక స్థాయికి చేరుకుంటోంది. ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి ఓటర్లను పలకరిస్తోన్నారు ఆయా పార్టీల నాయకులు. ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేశారు. దీనికితోడు- పోలింగ్ గడువు సమీపిస్తోన్న కొద్దీ అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఉప ఎన్నిక వాతావరణాన్ని మరింత హీటెక్కిస్తున్నాయి.

English summary

Huzurabad Bypoll: TRS working president and minister KTR said that the BJP candidate Etala Rajender, who contest from Huzurabad from BJP will join in Congress after election.