ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో..ప్రధానంగా తెలంగాణలో వినిపిస్తున్న పేరు హుజూరాబాద్. అక్కడ ఈటల రాజేందర్ గతంలో చోటు చేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలతో పార్టీకి -ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయటంతో ఇప్పుడు అక్కడ ఉప ఎన్నిక అనివార్యం అయింది. ఈటల బీజేపీలో చేరారు. ఆ పార్టీ అభ్యర్దిగా..ఈటల లేకుంటే ఆయన సతీమణి జమున పోటీలో దిగటం ఖాయం. ఇప్పటికే వారిద్దరూ నియోజకవర్గం మొత్తం చుట్టేస్తున్నారు. ఇక, గులాబీ పార్టీ నుంచి రోజుకో పేరు తెర మీదకు వస్తోంది. అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రోజుకో వరం ప్రకటిస్తున్నారు.

English summary

Eatela Rajender started election campaign in Huzurabad for by poll. But, EC not ready to conduct poll as shortly as expected. Huzurabad election is connected to Mamata Banerjees elections.