రేవంత్ కు తలనొప్పిగా హుజురాబాద్ అభ్యర్థి ఎంపిక ; కొండా సురేఖకా? స్థానిక నేతకా? కాంగ్రెస్ మల్లగుల్లాలు

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల పోరులో కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనకబడిందా? ప్రధాన పార్టీలైన టిఆర్ఎస్, బిజెపిలు ఇప్పటికే అభ్యర్థిని ప్రకటించి ఉప ఎన్నికల పోరాటంలో దూకుడు చూపిస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడంలోనే మీనమేషాలు లెక్కిస్తోందా ? మొన్నటి వరకు కొండా సురేఖను బరిలోకి దించుతామని చెప్పి, మళ్లీ స్థానిక నేతలకు అవకాశంపై ఆలోచిస్తున్న కాంగ్రెస్ అధిష్టానం యూ-టర్న్ తీసుకుందా? టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల బరిలో నిలిచే అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడం పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుందా అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

Tpcc Revanth reddy facing headache with huzurabad by poll, If key leaders are in the fray, the Congress party will lose the Huzurabad by polls if it fielded leader who could not compete. Revanth considering five names to field in the Huzurabad polls, is in a dilemma as to whom he will finalize. Konda Surekha and Kavvampally Satyanarayana two names are now in the canadidate race.